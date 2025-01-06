Леся Іванівна родом із Хмельницького. У дитинстві вона мала чудовий приклад зі сторони батьків, які на дозвіллі віддавали перевагу художній самодіяльності. До прикладу, мама добре грала на баяні та співала, а от дівчинка обрала собі зовсім інший шлях. Як Нікітюк прийшла до популярності та які зміни відбулись в її особистому житті, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Від учасниці КВК до зірки телебачення

У дошкільному віці дівчину віддали в секцію плавання. Леся навіть досягла звання "Майстра спорту", але не захотіла будувати майбутнє в цій сфері.

Леся Нікітюк у дитинстві / Фото з особистого архіву ведучої

Освіту Нікітюк здобула у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, але за спеціальністю – вихователь у дитячому садку, так і не працювала. У студентські роки всі знали Лесю, як гумористку. Вона була учасницею команди КВК "Торнадо Люкс", а згодом разом із подругою заснували гумористичний дует "Малинки".

Леся Нікітюк у юності / Фото з інстаграму ведучої

До слова, постановка "Галя, я в маршрутці" назбирала понад 6 мільйонів переглядів на ютуб.

"Галя, я в маршрутці": дивіться відео онлайн

Подруги знялись у програмі "Бігуді шоу", а згодом тричі брали участь у програмі "Розсміши коміка". У перший рік дівчата забрали 10 тисяч гривень, у другий – 50 тисяч гривень, а у третій – 20 тисяч гривень.

"Розсміши коміка" 4 сезон 9 випуск – Нікітюк Леся, Панасенко Оля, м. Хмельницький: дивіться відео онлайн

У 2012 році Леся стала ведучою двох сезонів телепроєкту "Орел і Решка" у парі з Андрієм Бєдняковим. Участь у тревел-шоу принесла дівчині популярність і любов публіки. У 2015 – повернулась в "Орел і Решку" у ювілейний, 10-й сезон.

Леся Нікітюк і Андрій Бєдняков у шоу "Орел і решка" / Фото з інстаграму Нікітюк

У 2013 році Леся представила авторську програму про шоубізнес – "Леся-Здєся". Дівчина з'являлася на світських вечірках, модних показах та розповідала про життя українського бомонду.

Згодом навіть знялась у кліпі Світлани Лободи "Пора домой". У 2016 році стартував проєкт "Навколо М", де ведуча шукала найкращих чоловіків з усього світу.

За два роки Нікітюк стала співведучою Сергія Притули на шоу "Хто зверху" та остаточно підкорила публіку харизмою, красою та відмінним гумором. Згодом Притула покинув шоу, а на його місце прийшов Богдан Буше.

Леся навіть спробувала себе на шоу "Танці з зірками", де її партнером був Максим Єжов. Пара дійшла до фіналу та посіла друге місце.

У 2019 році на екрани вийшло тревел-шоу "Le маршрутка", в якому Нікітюк розповідала про життя та побут українців і відкривала нові місця нашої країни. Зараз Леся Іванівна є ведучою розважального шоу "єПитання".

Особисте життя

Тривалий час зірка тримала тему особистого життя за сімома замками. У 2017 році Леся інтригувала фанатів, що виходить заміж за свого сусіда, а за два роки повідомила, що весілля скасувалось. Крім того, ведучій неодноразово приписували роман із Сергієм Притулою, однак це були тільки плітки.

Нещодавно Нікітюк почала публікувати в інстаграмі романтичні світлини із загадковим чоловіком.

Леся Нікітюк в обіймах таємничого незнайомця / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом зірка підтвердила, що перебуває у стосунках із військовим Дмитром Бабчуком.

Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = любов. P.S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання! Дірект вже розірваний,

– поділилась Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Бойфренд Лесі Нікітюк – 28-річний Дмитро Бабчук – український військовослужбовець. На сторінці в інстаграмі Дмитро називає себе "пенсіонером ЗСУ" та "наступним мером Одеси". Чоловік вступив до армії у 2016 році. Бабчук має досвід роботи в морській піхоті та спеціальних підрозділах, а також є кандидатом в майстри спорту з боксу.

Зіркові подруги та колеги по творчому цеху Лесі Нікітюк привітали ведучу з такими змінами у житті. Шанувальники засипали приємними компліментами, а знаменитості прямо натякнули, що вже очікують запрошення на весілля. Григорій Решетник написав популярну фразу – "Гірко молодим!", а Наталка Денисенко лаконічно підсумувала: "Ну нарешті".

Що цікаво, після офіційного оприлюднення стосунків, у соцмережах додались коментарі, де стверджують, що обранець телеведучої бабій. Крім того, в Instagram створили акаунт під ніком @karamelkammmv, який поширює негативну інформацію про Бабчука. До прикладу, пишуть про те, що військовий "шукав собі багату жінку", не хотів серйозних стосунків, закликав дівчат робити аборти, просив гроші та багато іншого.

Негативна інформація про Дмитра Бабчука / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, що такі заяви не мають суттєвих доказів, тому їхню правдивість наразі довести неможливо. Редакція Show24 звернулася до Дмитра Бабчука та Лесі Нікітюк за коментарями, але наразі відповіді не отримала.

Нещодавно телеведуча натякнула на заручини. Бойфренд телеведучої Дмитро Бабчук поширив інстаграм-сторіс, де в машині показав каблучку і написав: "Леся Нікітюк, диви, що взяв тобі, приміряєш?".

Дмитро Бабчук освідчився Лесі Нікітюк / Скриншот з інстаграму

Згодом Нікітюк опублікувала допис, де позувала з цією ж обручкою на безіменному пальці у Карпатах.

Тут і не відмовиш,

– зазначила під фото Леся.

Леся Нікітюк виходить заміж / Фото з інстаграму телеведучої

У коментарях під дописом користувачі, шанувальники та друзі не можуть стримати емоцій і від щирого серця вітають пару з такою важливою подією.

Де зараз Леся Нікітюк

З початком російського вторгнення дівчина поїхала до рідного Хмельницького, щоб допомагати переселенцям. Вона відкрила центр для вимушено переміщених осіб, але станом на сьогодні він закритий, бо відпала потреба у його функціонуванні.

Крім того, ведуча почала випускати пародійні пісні, щоб підняти настрій українців та збадьорити бойовий дух. Леся заспівала: "Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", "Цей сон" у дуеті зі Степаном Гігою тощо.

Цей Сон (remix). Леся Нікітюк & Степан Гіга: дивитись відео онлайн

Зараз Нікітюк продовжує займатись волонтерською діяльністю та збирає гроші на потреби ЗСУ. Вона доволі часто ділиться в інстаграмі проханнями долучитись до зборів. До слова, сьогодні Леся дебютує в кіно. Їй запропонували роль у романтичній комедії "Песики", зйомки якої почалися у вересні.

"Песики" – це провокаційна й водночас щира історія про стосунки та кохання. За сюжетом егоцентрична кар'єристка, затята холостячка Яна випадково накладає на себе прокляття: чоловіки, з якими вона кохається, на ранок перетворюються на песиків. Відтепер героїня змушена жити, будувати кар'єру й шукати кохання з цим дивним випробуванням.

"Песики" – це щира комедійна історія про справжню любов. Настав час, коли кохання у мене в житті буде багато. І мова не тільки про новий фільм,

– розповідала Нікітюк.

До речі, на початку листопада стало відомо, що зйомки фільму "Песики" завершилися. Глядачі зможуть побачити комедію з Лесею Нікітюк у головній ролі 6 березня 2025 року.

Тож зараз Леся реалізовує себе у різних сферах, продовжуючи вражати публіку.