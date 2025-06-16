Їхня історія мала тривати довше, однак закінчилась через Росію, яка продовжує вбивати українців, зокрема громадських та культурних діячів, що мали багато планів та мрій після війни, цвіт нації. Для Катерини загибель Юрія стала болючою втратою. Про стосунки пари читайте у матеріалі Show 24.

До слова "Як же боляче": Цимбалюк, Кошмал та інші зірки емоційно відреагували на загибель Юрія Феліпенка

Початок стосунків Юрія та Катерини

Катерина Мотрич тричі приходила на вистави за участі Юрія Філіпенка у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Згодом дівчина написала актору в месенджер та запросила на зустріч. Чоловік не відмовив.

Катерина ініціювала зустріч з Юрієм / Скриншот з інстаграму бренду ювелірних прикрас Мотрич

Побачення Катерини та Юрія тривало вісім годин – вони гуляли Києвом.

Я подумав, що класно написано, і вирішив познайомитися. У мене був насичений період – зйомки, вистави, репетиції, тож коли зустрілися, я був втомлений. Скажу чесно, Катя відразу мені сподобалася, але виду я не подав. Ще деякий час ми просто спілкувалися, згодом зрозуміли, що маємо бути разом,

– розповідав Філіпенко.

Вступ Філіпенка до війська та одруження

У Мотрич та Філіпенка були доволі емоційні стосунки: вони то сходилися, то розходилися. Пара вкотре розійшлася перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, проте вечір 23-го лютого 2022 року Катерина та Юрій вирішили провести разом та обговорити стосунки. Вже 24 лютого почалася війна.

Під час повномасштабного вторгнення пара возз'єдналася.

Не війна вплинула на наше возз'єднання, а розуміння, що це абсолютно моя людина, що я її кохаю,

– зізнавався Юрій.

Катерина Мотрич та Юрій Філіпенко / Фото з інстаграму актора, buyakovska.photo

У квітні 2024 року Філіпенко вступив до лав Збройних Сил України. Мотрич підтримала рішення коханого долучитися до війська. Дівчина ділилась, що відчувала гордість і шану до Юрія, хоча перший місяць було складно: вона зіткнулась з певними побутовими нюансами, також чоловік був без зв'язку, бо проходив БЗВП у лісі.

Філіпенко присилав коханій букети щомісяця та любив, коли вона казала: "Ну який Юрчик любисток".

Юрій присилав Катерині букети щомісяця / Скриншот з інстаграму інфлуенсерки

Після п'яти років стосунків Юрій та Катерина одружилися. Вони й раніше про це думали, війна лише підштовхнула пару до важливого кроку. Актор зізнався, що Мотрич – його людина, його пазлик та друга половинка.

Оскільки в мене немає родичів – ані батьків, ані сестер, ані братів, то коли, не дай Боже, зі мною щось трапиться, у неї буде повний доступ до мене. Так все влаштовано офіційно. Але це вже другорядна причина. Найважливіше та найцінніше – я її люблю, а вона любить мене,

– підкреслював Юрій Філіпенко.

Філіпенко освідчився коханій у Харкові – там вони й розписалися. Тоді Катерина приїхала відвідати його.

У мене саме випало кілька не надто завантажених днів, тож я міг прогулятися з нею, побути разом. Це сталося прямо перед дверима РАГСу. Ми зайшли до найближчого ювелірного магазину, купили обручки й розписалися. Оскільки я тепер військовий, ми змогли розписатися без черги,

– пригадував актор.

Юрій Філіпенко та Катерина Мотрич одружилися / Скриншот з інстаграму актора

Вони обидва розуміли, що одружаться, актор лише чекав слушної нагоди, аби освідчитися. Командування відпустило Філіпенка на півтора дня, щоб він провів час з коханою. Наступного дня Юрій поїхав на бойові позиції.

Загибель Юрія Філіпенка

15 червня 2025 року стало відомо, що Юрій Філіпенко загинув. За словами Катерини, він був найкращим чоловіком та командою для неї. Дівчина була огорнула коханням, підтримкою та розумінням.

Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили,

– написала Катерина Мотрич після загибелі коханого.

Катерина Мотрич про Юрія Філіпенка / Скриншот з інстаграму інфлуенсерки

Інформацію про прощання з актором Катерина повідомить згодом.