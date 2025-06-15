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15 червня Катерина Мотрич опублікувала інстаграм-сторіс, де написала, що Юрій загинув. Вона зазначила, що усі деталі та дату поховання оголосить згодом.

Український актор Юрій Феліпенко загинув / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про службу Юрія Феліпенка у ЗСУ

Після початку повномасштабного вторгнення актор добровільно приєднався до батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону, який виконує бойові завдання на передовій.

До цього Юрій сам займався волонтерством і допомагав військовим.

У червні минулого року стало відомо, що Феліпенко одружився з Катериною Мотрич після п'яти років у стосунках, а вже наступного дня повернувся на бойові позиції.