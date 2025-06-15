Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.
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15 июня Екатерина Мотрич опубликовала инстаграм-сторис, где написала, что Юрий погиб. Она отметила, что все детали и дату захоронения объявит позже.
Украинский актер Юрий Фелипенко погиб / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о службе Юрия Фелипенко в ВСУ
- После начала полномасштабного вторжения актер добровольно присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона, который выполняет боевые задачи на передовой.
- До этого Юрий сам занимался волонтерством и помогал военным.
- В июне прошлого года стало известно, что Фелипенко женился на Екатерине Мотрич после пяти лет в отношениях, а уже на следующий день он вернулся на боевые позиции.