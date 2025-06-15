В частности, это сделали король и королева Великобритании, а также принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, пишет Show 24 со ссылкой на официальные аккаунты членов королевской семьи.

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Так, на официальной странице короля Чарльза III и королевы Камиллы появились две памятные фотографии. Первая – архивное черно-белое фото, на котором принц Филипп играет со своими маленькими детьми – будущим королем Чарльзом и принцессой Анной. Он толкает деревянные качели, на которых сидят его сын и дочь. Вторая фотография – со свадьбы Камиллы: она изображена рядом со своим отцом Брюсом Шандом.

Желаем счастливого Дня отца всем папам по всему миру,

– отметили в подписи к фото.

К поздравлениям присоединилась и семья принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На их аккаунте также появились две фотографии. На одной из них – принц Уильям стоит, обнимая принца Джорджа и принцессу Шарлотту, а принц Луи стоит перед ними. Другая – черно-белый кадр, где все четверо лежат на траве, улыбаясь и обнимаясь.

С Днем отца, папа (до и после!). Мы тебя любим! – G, C & L,

– подписали фото дети.

Заметим, накануне наша редакция написала подробный материал о том, что ко Дню отца говорят участники АНТИТЕЛ об отцовстве, забавных случаях с детьми и семейных традициях.