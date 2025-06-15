Дочь принца Уильяма и принцессы Уэльской, Кейт Миддлтон, появилась на торжествах с символическим семейным украшением. Сообщает Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Шарлотта присоединилась к праздничной колонне вместе с мамой и двумя братьями – в карете. Она была одета в нежное голубое платье с белыми элементами, а к ней прикреплена брошь, имеющая историческое значение. Украшение когда-то принадлежало королеве Елизавете II, а еще раньше – ее матери.

Впервые принцесса Шарлотта надела эту брошь на похороны прабабушки в 2022 году.

Заметим, принцесса Уэльская выбрала платье-пальто бирюзового оттенка с белым воротником от Catherine Walker, дополнив образ шляпкой с цветочным декором, брошью с эмблемой Ирландской гвардии и серьгами с жемчугом и бриллиантами – также из коллекции Елизаветы II.

Таким образом Кейт и Шарлотта показали, как важно для них беречь память о королеве Елизавете и семейные традиции.