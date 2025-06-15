Дочка принца Вільяма та принцеси Уельської, Кейт Міддлтон, з'явилась на урочистостях із символічною сімейною прикрасою. Повідомляє Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

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Шарлотта приєдналася до святкової колони разом із мамою та двома братами – у кареті. Вона була одягнена в ніжну блакитну сукню з білими елементами, а до неї прикріплена брошка, що має історичне значення. Прикраса колись належала королеві Єлизаветі II, а ще раніше – її матері.

Вперше принцеса Шарлотта одягла цю брошку на похорон прабабусі у 2022 році.

Зауважимо, принцеса Уельська обрала сукню-пальто бірюзового відтінку з білим коміром від Catherine Walker, доповнивши образ капелюшком із квітковим декором, брошкою з емблемою Ірландської гвардії та сережками з перлами й діамантами – також із колекції Єлизавети II.

У такий спосіб Кейт і Шарлотта показали, як важливо для них берегти пам'ять про королеву Єлизавету та сімейні традиції.