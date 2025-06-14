Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вже відреагував на інцидент. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Українську правду. Життя".

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Мовний омбудсмен заявив, що виконання пісень російською мовою на концерті є "грубим порушенням" статей 23 і 29 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Ці статті регулюють сферу культури та публічних заходів в Україні.

Кремінь уже звернувся до поліції та ініціював перевірку організаторів події. За його словами, в час війни такі випадки – це не просто порушення закону, а й зневага до країни.

Поки українські воїни щодня гинуть на фронті, стримуючи російських окупантів, у столиці України – місті Києві – на концерті публічно звучить "Всьо будєт хорошо" та інші російськомовні пісні. Це не просто зневага до мовного закону. Це плювок в обличчя країні у стані війни та тим, хто віддав життя за неї,

– зазначив Тарас Кремінь.

Він додав: "Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізовували мовну присутність держави-агресора. І відповідальність буде".

Натомість представники Андрія Данилка спростували звинувачення. За їхніми словами, на заході Сердючка спілкувалася суржиком, а під час концерту також виконувалися пісні українською та англійською мовами.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, як Андрія Данилка розкритикували у мережі після того, як він заспівав на концерті російською.

Нагадаємо, ще в липні 2023 року Київська міська рада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту в столиці.