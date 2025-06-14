Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень уже отреагировал на инцидент. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Украинскую правду. Жизнь".

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Языковой омбудсмен заявил, что исполнение песен на русском языке на концерте является "грубым нарушением" статей 23 и 29 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Эти статьи регулируют сферу культуры и публичных мероприятий в Украине.

Кремень уже обратился в полицию и инициировал проверку организаторов события. По его словам, во время войны такие случаи – это не просто нарушение закона, но и пренебрежение к стране.

Пока украинские воины ежедневно гибнут на фронте, сдерживая российских оккупантов, в столице Украины – городе Киеве – на концерте публично звучит "Все будет хорошо" и другие русскоязычные песни. Это не просто пренебрежение к языковому закону. Это плевок в лицо стране в состоянии войны и тем, кто отдал жизнь за нее,

– отметил Тарас Кремень.

Он добавил: "Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием "развлечений" снова легализировали языковое присутствие государства-агрессора. И ответственность будет".

Однако представители Андрея Данилко опровергли обвинения. По их словам, на мероприятии Сердючка общалась на суржике, а во время концерта также исполнялись песни на украинском и английском языках.

Заметим, накануне наша редакция писала о том, как Андрея Данилко раскритиковали в сети после того, как он спел на концерте на русском.

Напомним, еще в июле 2023 года Киевский городской совет запретил публичное использование русскоязычного культурного продукта в столице.