Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Белень. Девушка намекнула, что отношения завершились в период, когда она решилась на пластическую операцию.
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На днях Инна Белень сообщила, что сделала пластику груди и подбородка. Так, у волонтерки поинтересовались, почему любимый не был рядом с ней в этот период. Девушка намекнула, что они больше не вместе.
К сожалению или к счастью, именно сложные ситуации, вроде операции, реабилитации, физического истощения, уязвимости очень четко показывают настоящее отношение. Когда ты не в платье, не с мейком, не в праздничном настроении сразу видно, кто с тобой ради тебя, а не ради картинки,
– ответила Белень.
Инна Белень намекнула на расставание с бойфрендом / Скриншот из инстаграма
Инна Белень намекнула, что уже холостячка / Скриншот из инстаграма
Однако пока Инна Белень официально не подтвердила разрыв с любимым. Также она не удалила совместные фото с ним.
Коротко о личной жизни Инны Белень
Напомним, что после проекта "Холостяк" Инна Белень и Александр Терен остались вместе. Однако уже в начале февраля они объявили о расставании.
Впоследствии Александр Терен признался, что после завершения реалити-шоу между ними было только общение. Подобное заявление ранее делала подруга ветерана войны, блогерша Елена Мандзюк.
В конце мая Инна Белень подтвердила, что находится в отношениях, а до того намекала, что больше не одинока. Однако, похоже, новый роман волонтерки завершился.