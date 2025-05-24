Победительница "Холостяка" на фоне нового интервью Александра Терена рассказала о своем новом статусе. Об этом она сообщила на странице в инстаграме, передает Show 24.

К слову После нового интервью Терена: Инна Белень публично "наехала" на Александра

Инна Белень поделилась, что новый возлюбленный появился в ее жизни, когда она подумала, что больше не хочет отношений. Судя по словам девушки, это ее давний знакомый.

Когда я уже подумала, что все – не хочу больше отношений, не хочу доказывать, бороться, обжигаться... Ты появился. Точнее – ты был всегда. Просто я не видела. Один из тех, кого я знаю всю жизнь. Но только сейчас произошло что-то по-настоящему особенное. Ты не громко, без пафоса, просто стал моей опорой,

– поделилась победительница реалити.

Инна рассказала, что теперь в ее отношениях нет вопросов и эмоциональных качелей. Она также поделилась романтическими фотографиями с избранником.



Инна Белень с новым возлюбленным / Фото из инстаграма Инны Белень

Добавим, что заявление Инны Белень о новом романе вышло на фоне нового интервью главного героя "Холостяка-13" Александра Терена. Ветеран рассказал о том, что ему сложно назвать отношениями то, что было между ним и Инной после завершения проекта.

В ответ Инна заявила, что Александр нарушил их договоренность не выносить в публичное пространство детали их отношений. По мнению Белень, бывший "Холостяк" проявил к ней неуважение.