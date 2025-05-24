Переможниця "Холостяка" на тлі нового інтерв'ю Олександра Терена розповіла про свій новий статус. Про це вона повідомила на сторінці в інстаграмі, передає Show 24.

До слова Після нового інтерв'ю Терена: Інна Бєлєнь публічно "наїхала" на Олександра

Інна Бєлєнь поділилась, що новий коханий з'явився у її житті, коли вона подумала, що більше не хоче стосунків. Судячи зі слів дівчини, це її давній знайомий.

Коли я вже подумала, що все – не хочу більше стосунків, не хочу доводити, боротись, обпікатись… Ти з'явився. Точніше – ти був завжди. Просто я не бачила. Один із тих, кого я знаю все життя. Але тільки зараз сталося щось по-справжньому особливе. Ти не голосно, без пафосу, просто став моєю опорою,

– поділилась переможниця реаліті.

Інна розповіла, що тепер у її стосунках немає запитань та емоційних гойдалок. Вона також поділилась романтичними світлинами з обранцем.



Інна Бєлєнь з новим коханим / Фото з інстаграму Інни Бєлєнь

Додамо, що заява Інни Бєлєнь про новий роман вийшла на тлі нового інтерв'ю головного героя "Холостяка-13" Олександра Терена. Ветеран розповів про те, що йому складно назвати стосунками те, що було між ним та Інною після завершення проєкту.

У відповідь Інна заявила, що Олександр порушив їхню домовленість не виносити в публічний простір деталі їхніх відносин. На думку Бєлєнь, колишній "Холостяк" проявив до неї неповагу.