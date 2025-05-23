Олена Мандзюк заявляла, що між Олександром та Інною насправді стосунків не було. Тоді як Інна Бєлєнь назвала ці слова "вигадкою". Головний герой "Холостяка" теж вважає, що у них з обраницею було лише спілкування, пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал RAMINA.

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Олександр Терен поділився, що фактично він провів з переможницею "Холостяка" близько 10 годин, а не 2 місяці. На його думку, це не той час, за який можна пізнати людину чи закохатися в неї.

"На мою думку, багато пар розпадаються (після "Холостяка", – Show 24), бо присутня самоцензура, обмеження на спілкування. Після проєкту ця самоцензура зникає, ти відкриваєшся і тобі відкриваються по-новому. Спадають маски. З'являється та людина, яка вона є. Не всі готові до образів, які були приховані", – сказав ветеран.

Терен повідомив, що після завершення проєкту між ним та переможницею було тільки спілкування. Вони жили окремо. На думку колишнього "Холостяка", після того, як камери вимикаються, люди повертаються до свого життя та змінюють свої пріоритети.

Певний період ми дійсно спілкувалися, але не можу сказати, що це було те спілкування, яке на проєкті. Мені складно сказати, що ми були разом. Ми не так часто бачились і в нас не було суперблизьких стосунків,

– пояснив Олександр Терен.

Нагадаємо, після інтерв'ю Інни Бєлєнь Слави Дьоміну, де пролунали неоднозначні фрази на захист російськомовних і щодо війни, пара публічно посварилась. Згодом вони оголосили, що йдуть різними шляхами.

Зараз Інна Бєлєнь перебуває у нових стосунках. Вона ділиться романтичними фото з бойфрендом, але поки що не коментує особисте життя.