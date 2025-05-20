Раніше Інна Бєлєнь лише ділилась романтичними кадрами, але залишала обличчя обранця за кадром. Тепер він повністю "засвітився" на фото. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Інни.
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Інна Бєлєнь оприлюднила новий знімок, який зробила з коханим, позуючи перед дзеркалом в обіймах. Цього разу переможниця реаліті не ховала його обличчя.
Інна постала на фото у чорних джинсах, топі з глибоким декольте та у сорочці в клітинку. А її бойфренд обрав темне повсякденне вбрання. Неможливо не помітити, що обранець Бєлєнь значно вищий за неї.
Інна Бєлєнь з бойфрендом / Фото з інстаграму Інни Бєлєнь
Особисте життя Інни Бєлєнь
- Волонтерка Інна Бєлєнь стала переможницею проєкту "Холостяк" та спробувала побудувати стосунки з Олександром Тереном. Через певний час пара розійшлась на тлі публічних сварок.
- Блогерка Олена Мандзюк й товаришка Олександра Терена згодом заявила, що у головних героїв "Холостяка" взагалі не було стосунків. Натомість Інна назвала ці слова "вигаданою історією".
- Вже на початку травня переможниця "Холостяка-13" натякнула на новий роман.