Раніше Інна Бєлєнь лише ділилась романтичними кадрами, але залишала обличчя обранця за кадром. Тепер він повністю "засвітився" на фото. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Інни.

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Інна Бєлєнь оприлюднила новий знімок, який зробила з коханим, позуючи перед дзеркалом в обіймах. Цього разу переможниця реаліті не ховала його обличчя.

Інна постала на фото у чорних джинсах, топі з глибоким декольте та у сорочці в клітинку. А її бойфренд обрав темне повсякденне вбрання. Неможливо не помітити, що обранець Бєлєнь значно вищий за неї.



Інна Бєлєнь з бойфрендом / Фото з інстаграму Інни Бєлєнь

Особисте життя Інни Бєлєнь