Відповідну світлину Бєлєнь поширила в сториз. Повідомляє Show 24.
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Інна Бєлєнь поділилась фотографією, де тримає за руку загадкового чоловіка. Його обличчя дівчина не показала, однак додала до знімка синє сердечко. Наразі вона не розповіла, чи дійсно закрутила новий роман.
Інна Бєлєнь натякнула на новий роман / Скриншот з інстаграму
До речі, судячи зі сториз переможниці "Холостяка-13", наразі вона перебуває в Харкові. Бєлєнь проживає в Києві, проте доволі часто приїжджає до рідного міста.
Інна Бєлєнь в Харкові / Скриншот з інстаграму
Олександр Терен та Інна Бєлєнь розійшлися
Нагадаємо, що Олександр Терен та Інна Бєлєнь залишилися разом після проєкту "Холостяк". Однак після публічної сварки щодо мовного питання у мережі з'явилися чутки про розставання пари. В інтерв'ю Славі Дьоміну дівчина заявила, що не розуміє людей, "які гонять на російськомовних" – її позиція обурила ветерана війни.
На початку лютого Олександр Терен та Інна Бєлєнь оголосили про розставання.
Згодом блогерка Олена Мандзюк, якій раніше приписували роман з Тереном, заявила, що після "Холостяка" Інна та Олександр не перебували в стосунках. Водночас Бєлєнь назвала її слова "вигаданою історією".