Соответствующую фотографию Белень распространила в сториз. Сообщает Show 24.
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Инна Белень поделилась фотографией, где держит за руку загадочного мужчину. Его лицо девушка не показала, однако добавила к снимку синее сердечко. Пока она не рассказала, действительно ли закрутила новый роман.
Инна Белень намекнула на новый роман / Скриншот из инстаграма
Кстати, судя по сториз победительницы "Холостяка-13", сейчас она находится в Харькове. Белень проживает в Киеве, однако довольно часто приезжает в родной город.
Инна Белень в Харькове / Скриншот из инстаграма
Александр Терен и Инна Белень разошлись
Напомним, что Александр Терен и Инна Белень остались вместе после проекта "Холостяк". Однако после публичной ссоры по языковому вопросу в сети появились слухи о расставании пары. В интервью Славе Демину девушка заявила, что не понимает людей, "которые гонят на русскоязычных" – ее позиция возмутила ветерана войны.
В начале февраля Александр Терен и Инна Белень объявили о расставании.
Впоследствии блогерша Елена Мандзюк, которой ранее приписывали роман с Тереном, заявила, что после "Холостяка" Инна и Александр не состояли в отношениях. В то же время Белень назвала ее слова "вымышленной историей".