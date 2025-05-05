Соответствующую фотографию Белень распространила в сториз. Сообщает Show 24.

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Инна Белень поделилась фотографией, где держит за руку загадочного мужчину. Его лицо девушка не показала, однако добавила к снимку синее сердечко. Пока она не рассказала, действительно ли закрутила новый роман.

Инна Белень намекнула на новый роман / Скриншот из инстаграма

Кстати, судя по сториз победительницы "Холостяка-13", сейчас она находится в Харькове. Белень проживает в Киеве, однако довольно часто приезжает в родной город.

Инна Белень в Харькове / Скриншот из инстаграма

Александр Терен и Инна Белень разошлись