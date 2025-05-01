Она призналась, что очень удивилась, когда узнала, что Тарас Цимбалюк – новый "Холостяк". Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на проект от Люкс ФМ "По домам".

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Это очень крутой уровень. Я думаю, что там будет очень горячо. Мне кажется, что девушки так влюбятся, что мало всем будет места,

– поделилась Екатерина Лозовицкая.

Блогерша призналась, что если бы раньше не участвовала в реалити-шоу "Холостяк", то пошла бы на сезон с Тарасом Цимбалюком, потому что он реализованный и интересный мужчина. В то же время отметила, что второй раз на проект не пойдет.

Кстати! Ранее мы писали, что известно обо всех главных героях проекта "Холостяк".

Екатерина Лозовицкая в проекте "По домам": смотрите видео онлайн

Екатерина Лозовицкая о проекте "Холостяк"

Ведущая проекта "По домам" Оксана Кучма заметила, что на "Холостяке" создают условия, чтобы девушки влюбились в мужчину. Например, Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский провстречались только две с половиной недели.

Конечно, эти условия очень сильно влияют. Но в то же время ты понимаешь, что сейчас вы выйдете в реальную жизнь и немножко будет иначе, и ты больше поймешь этого человека, больше его увидишь,

– отметила блогерша.

Также Оксана Кучма напомнила, что ни одна пара после проекта не осталась вместе. Только Никита Добрынин и Даша Квиткова смогли построить семью, но впоследствии таки развелись. По словам ведущей, все понимают, что "Холостяк" – это шоу не о любви, а о пиаре. Однако Лозовицкая верит, что найти любовь там можно.