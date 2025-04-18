В связи с таким романтическим событием, предлагаем вспомнить, как выглядели холостяки прошлых сезонов и чем они занимаются сегодня, пишет Show 24.

Интересно Стендапер Сергей Чирков рассказал, как принял решение мобилизоваться и чем занимается в армии

1 сезон – Максим Чмерковский

Хореограф появился на украинских телеэкранах в шоу "Холостяк" в 2011 году. Тогда его избранницей стала Александра Шульгина, однако роман продлился всего несколько месяцев, потому что Максим вернулся в Америку.

В 2016 году мужчина избавился от статуса холостяка и отгулял свадьбу с австралийской танцовщицей Петой Маргатройд. Пара уже воспитывает двух мальчиков, а недавно родился третий сыночек, которого назвали – Милан Максим Чмерковский.

Как выглядел Чмерковский на "Холостяке" и сейчас / Фото из инстаграма хореографа

2 сезон – Фрэнсис Мэтью

В 2012 году потомок царской династии Романовых, фотограф Фрэнсис Мэтью, покорил украинские сердца. В финале шоу мужчина выбрал Елену Ряснову, ради которой переехал в Украину. Однако в отношениях пара пробыла всего лишь полгода.

Сегодня Мэтью работает персональным тренером и нутрициологом, а вот личную жизнь держит в секрете за семью замками.

Как выглядел Мэтью на "Холостяке" и сейчас / Фото из инстаграма мужчины

3 сезон – Андрей Искорнев

Этот сезон стал едва ли не одним из самых скандальных за всю историю проекта. В финале пластический хирург выбрал Аню Козырь, однако впоследствии стало известно, что другая участница, Яна Станишевская, забеременела от холостяка. К сожалению, девушка потеряла ребенка.

Впоследствии Андрей закрутил роман с Ириной Скориковой, которая тоже участвовала в шоу. Однако отношения между ними продлились лишь год. Известно, что сейчас хирург проживает в штате Калифорния без второй половинки.

Как выглядел Искорнев на "Холостяке" и сейчас / Фото из инстаграма хирурга

4 сезон – Константин Евтушенко

Этот герой удивил всю украинскую публику, ведь на проекте он не поцеловал ни одну девушку, а впоследствии оказалось, что за пределами шоу у него есть невеста. Хотя в финале он выбрал Анну Селюкову, но отношения строить с ней не планировал.

В 2014 году он женился на олимпийской чемпионке Наталье Добрынской. Пара воспитывает двух сыновей и одну дочь.

Как выглядел Евтушенко на "Холостяке" и сейчас / Фото из инстаграма мужчины

5 сезон – Сергей Мельник

Футболист на шоу очень понравился аудитории своей добротой и откровенностью. Избранницей стала Марина Клищук, но отношения продлились лишь полгода.

Впоследствии мужчина принял участие в танцевальном шоу "Танцы со звездами". Сергей пытался покорить сердце партнерши Анны Ризатдиновой, но отношения остались на уровне дружбы. Сейчас сердце футболиста остается свободным.

Как выглядел Мельник на "Холостяке" и сейчас / Фото из инстаграма футболиста

6 сезон – Иракли Макацария

Грузин стал фаворитом многих женщин страны. В финале шоу Иракли выбрал Елену Лесик, но пара смогла пробыть вместе только 9 месяцев. Инициатором расставания была Елена.

Однако в 2021 году Макацария громко заявил, что нашел любовь всей своей жизни. Избранницей стала грузинка Лиза Чичуа. Разница в возрасте между влюбленными составляет 17 лет. В 2022 году они отгуляли свадьбу, а через год родился сын Георгий. В январе этого года супруги стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь, которую назвали Ниной.

Как выглядел Макацария на "Холостяке" и сейчас / Фото из инстаграма мужчины

7 сезон – Дмитрий Черкасов

Пловец в телешоу сделал выбор в пользу Лиды Немченко, однако отношения не сложились. В 2017 году мужчина познакомился со своей будущей женой Александрой, которая воспитывала совсем маленького сына. Через год после свадьбы у них родился общий ребенок – сын Марк. Позже женщина снова забеременела, но у нее произошел выкидыш на шестой неделе. Это событие едва не привело к разводу пары.

Семья даже участвовала в проекте "Супермама", где поделилась своей личной жизнью.

Как выглядел Черкасов на "Холостяке" и сейчас / Фото из инстаграма спортсмена

8 сезон – Рожден Ануси

Об этом герое шоу известно довольно мало. В проекте избранницей стала Иванна Гончарук, но пара не смогла построить крепкие отношения.

Певец не делится информацией ни о личной жизни, ни о будничной.

Как выглядел Рожден на "Холостяке" и сейчас / Фото из открытых источников

9 сезон – Никита Добрынин

Телеведущий стал единственным холостяком, который женился на девушке из проекта. После окончания шоу Никита и Даша Квиткова поженились. Впоследствии у пары родился сын Лев. Но в прошлом году пара официально развелась.

Как выглядел Добрынин на "Холостяке" и сейчас / Фото из инстаграма телеведущего

10 сезон – Максим Михайлюк

В 2010 году Михайлюк стал следующим главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк". В проекте победила Даша Ульянова, с которой Макс попытался построить отношения уже вне камер. Впоследствии мужчина признался, что до финала у него был интим с другой участницей, а Даша этого простить не смогла.

Пилоту все же удалось найти вторую половинку. Ею стала модель Даша Хлыстун, которая уже родила дочь Ариану и сына Димитрия. Вероятно, пара сейчас проживает в Канаде.

Как выглядел Михайлюк на "Холостяке" и сейчас / Фото из инстаграма пилота

11 сезон – Михаил Заливако

Бизнесмен в романтическом проекте выбрал Анну Богдан, с которой строил отношения после шоу. Пара даже за короткий промежуток времени съехалась. Во время полномасштабной войны молодые люди объявили об окончании их отношений. Что стало причиной такого решения – неизвестно.

Как выглядел Заливако на "Холостяке" и сейчас / Фото из инстаграма предпринимателя

12 сезон – Алекс Топольский

Бизнесмен на финале шоу решил подарить кольцо 24-летней фотомодели Екатерине Лозовицкой. Пара пробовала построить отношения, но ничего не получилось. До начала полномасштабного вторжения они разошлись. Сам Алекс находится за границей.

Как выглядел Топольский на "Холостяке" и сейчас / Фото из инстаграма бизнесмена

13 сезон – Александр Терен

Военный, который потерял конечности на войне, пришел на проект, чтобы найти свою любовь. В финале шоу Александр выбрал Инну Белень и все думали, что наконец оба из пары будут счастливы в отношениях. Однако и этот союз не оказался успешным. В феврале этого года стало известно, что Инна и Александр разошлись.

Как выглядел Терен на "Холостяке" и сейчас / Фото из инстаграма

Телеканал "СТБ" пообещал, что 14 сезон самого романтичного шоу страны выйдет уже осенью. Всех желающих призывают заполнить анкету на участие.