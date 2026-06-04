Супруги показали первое фото девочки и рассекретили ее имя. Об этом Иракли и Лиза написали в совместном посте в инстаграме.

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Пара опубликовала фото, сделанное в роддоме, где видно крошечную ручку новорожденной. Ребенок одет в розовый рубчатый комбинезончик и накрыт одеяльцем с милым принтом с лесными зверушками и цветами на белом фоне.

Кето Макин – это просто невероятно. Добро пожаловать,

– написали Иракли и Лиза под публикацией.

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Напомним, что впервые Макацария стал отцом в июне 2023 года – у супругов родился сын Георгий. Уже в январе 2025 года Иракли и Лиза стали родителями во второй раз, на свет появилась их дочь Нина.

Время от времени супруги делятся семейными кадрами в соцсетях. В то же время, если лицо сына Георгия они уже показали публике, то лицо дочери Нины пока не раскрывают.