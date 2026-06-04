Подружжя показало перше фото дівчинки та розсекретило її ім'я. Про це Іраклі та Ліза написали у спільному дописі в інстаграмі.
Не пропустіть Зірка "Тихої Нави" вперше показала коханого-військового, за якого виходить заміж
Пара опублікувала світлину, зроблену в пологовому, де видно крихітну ручку новонародженої. Дитинка одягнена в рожевий рубчастий комбінезончик і накрита ковдрочкою з милим принтом з лісовими звірятами та квітами на білому тлі.
Кето Макін – це просто неймовірно. Ласкаво просимо,
– написали Іраклі та Ліза під публікацією.
Нагадаємо, що вперше Макацарія став батьком в червні 2023 року – у подружжя народився син Георгій. Уже в січні 2025 року Іраклі та Ліза стали батьками вдруге, на світ з'явилася їхня донечка Ніна.
Час від часу подружжя ділиться сімейними кадрами в соцмережах. Водночас, якщо обличчя сина Георгія вони вже показали публіці, то обличчя доньки Ніни поки не розкривають.