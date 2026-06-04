Подружжя показало перше фото дівчинки та розсекретило її ім'я. Про це Іраклі та Ліза написали у спільному дописі в інстаграмі.

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Пара опублікувала світлину, зроблену в пологовому, де видно крихітну ручку новонародженої. Дитинка одягнена в рожевий рубчастий комбінезончик і накрита ковдрочкою з милим принтом з лісовими звірятами та квітами на білому тлі.

Кето Макін – це просто неймовірно. Ласкаво просимо,

– написали Іраклі та Ліза під публікацією.

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Нагадаємо, що вперше Макацарія став батьком в червні 2023 року – у подружжя народився син Георгій. Уже в січні 2025 року Іраклі та Ліза стали батьками вдруге, на світ з'явилася їхня донечка Ніна.

Час від часу подружжя ділиться сімейними кадрами в соцмережах. Водночас, якщо обличчя сина Георгія вони вже показали публіці, то обличчя доньки Ніни поки не розкривають.