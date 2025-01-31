Герой українського "Холостяка-6" та грузинський продюсер Іраклі Макацарія поділився щасливою новиною. Він став батьком вдруге, передає 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.

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Іраклі Макацарія опублікував перше фото дитини, на якому показав крихітну ручку. Відомо, що у зіркового батька народилась донечка. У підписі до фото знаменитість оголосив її ім'я – Ніна.

Ніна Макацарія. Ласкаво просимо,

– написав Іраклі.



Іраклі Макацарія став батьком вдруге / Фото з інстаграму Іраклі Макацарія

Що відомо про особисте життя Іраклі Макацарія