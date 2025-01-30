Минулого тижня, 22 січня, на світ з'явилась донька принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці. Подружжя оголосило про це зворушливим фото, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Принцеса Беатріс сповістила про свою вагітність ще в жовтні. Тоді вона повідомила, що на дитину вона чекає навесні. Схоже, дівчинка народилась передчасно – на кілька тижнів раніше. До того ж її вага становила близько 2 кілограмів. Важливо зауважити, що зараз з нею все добре.

Племінниця короля переживала непросту вагітність. Інсайдери повідомляли, що вона не проведе святковий період зі всією сім'єю, бо вирушить за кордон, щоб відзначити Різдво з родиною чоловіка.

Але принцеса Беатріс залишилась у Великій Британії та провела свято у Сандрінгемі з монаршою родиною, бо отримала пораду не подорожувати на великі відстані. Подейкують, вже тоді принцесу Беатріс попереджували про можливі передчасні пологи.

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Афіна Елізабет Роуз не отримає титул від короля Чарльза III, але матиме статус завдяки батькові, який є італійським графом. Тому й Афіна автоматично стає графинею.

Водночас дівчинка посіла 11 місце у списку престолонаступництва. Вона "посунула" свою тітку, принцесу Євгенію та її дітей.

Нагадаємо, 29 січня Букінгемський палац повідомив про поповнення в сім'ї принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці. Батько висловив подяку персоналу лікарні за піклування та підтримку.

