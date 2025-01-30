На прошлой неделе, 22 января, на свет появилась дочь принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци. Супруги объявили об этом трогательным фото, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Принцесса Беатрис сообщила о своей беременности еще в октябре. Тогда она сообщила, что ребенка она ждет весной. Похоже, девочка родилась преждевременно – на несколько недель раньше. К тому же ее вес составлял около 2 килограммов. Важно заметить, что сейчас с ней все хорошо.

Племянница короля переживала непростую беременность. Инсайдеры сообщали, что она не проведет праздничный период со всей семьей, потому что отправится за границу, чтобы отметить Рождество с семьей мужа.

Но принцесса Беатрис осталась в Великобритании и провела праздник в Сандрингеме с монаршей семьей, потому что получила совет не путешествовать на большие расстояния. Поговаривают, уже тогда принцессу Беатрис предупреждали о возможных преждевременных родах.

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Афина Элизабет Роуз не получит титул от короля Чарльза III, но будет иметь статус благодаря отцу, который является итальянским графом. Поэтому и Афина автоматически становится графиней.

В то же время девочка заняла 11 место в списке престолонаследников. Она "подвинула" свою тетю, принцессу Евгению и ее детей.

Напомним, 29 января Букингемский дворец сообщил о пополнении в семье принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци. Отец выразил благодарность персоналу больницы за заботу и поддержку.

