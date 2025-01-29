Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм королевской семьи. В среду в 12:57 у супругов родилась дочь.
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Принцесса Йоркская Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци во второй раз стали родителями. Радостную весть сообщили только сейчас, а ребенок родился еще 22 января.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм королевской семьи. В среду в 12:57 у супругов родилась дочь.
Тоже интересно Эмоциональная встреча: Кейт Миддлтон посетила церемонию в память о жертвах Холокоста