Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм королевской семьи. В среду в 12:57 у супругов родилась дочь.

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