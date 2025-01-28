Для Кейт Миддлтон это второй публичный выход в этом году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу королевской семьи.

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Принцесса Уэльская встретилась с людьми, которые пережили Холокост. В частности, она обняла Стивена Фрэнка и Ивонн Бернстайн. С ними Кейт Миддлтон была знакома и раньше, ведь делала им особые фото в Кенсингтонском дворце в 2020 году к 75 годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Это было теплое и эмоциональное воссоединение.

На церемонии принц Уильям произнес речь. Он вместе с Кэтрин зажгли свечи, чтобы почтить память всех погибших во время Холокоста и других геноцидов.

Для мероприятия принцесса Уэльская оделась полностью в черный наряд, лишь дополнила образ минималистичным ожерельем из пяти нитей жемчуга и серьгами.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии: видео

Король Чарльз III посетил Освенцим

Монарх 27 января стал первым британским королем, который посетил место бывшего концлагеря. Он приехал в Польшу и посетил памятные мероприятия к 80-летию освобождения Освенцима. В память обо всех погибших он возложил цветы к "Стене смерти".