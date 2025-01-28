Для Кейт Міддлтон це другий публічний вихід у цьому році. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку королівської родини.

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Принцеса Уельська зустрілася з людьми, які пережили Голокост. Зокрема, вона обійняла Стівена Френка та Івонн Бернстайн. З ними Кейт Міддлтон була знайома й раніше, адже робила їм особливі фото у Кенсінгтонському палаці у 2020 році до 75 річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау. Це було тепле та емоційне возз'єднання.

На церемонії принц Вільям виголосив промову. Він разом з Кетрін запалили свічки, щоб вшанувати пам'ять всіх загиблих під час Голокосту та інших геноцидів.

Для заходу принцеса Уельська одягнулась повністю у чорне вбрання, лиш доповнила образ мінімалістичним намистом з п'яти ниток перлів та сережками.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на церемонії: відео

Король Чарльз III відвідав Освенцим

Монарх 27 січня став першим британським королем, який відвідав місце колишнього концтабору. Він приїхав до Польщі та завітав на пам'ятні заходи до 80-річчя звільнення Освенцима. У пам'ять про всіх загиблих він поклав квіти до "Стіни смерті".