У вівторок, 14 січня, принцеса Уельська зустрілася з медичним персоналом Royal Marsden Hospital. Вона подякувала їм за турботу та співчуття, пише 24 Канал з посиланням на BBC.

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Принцеса хотіла здійснити цей візит, щоб висловити свою вдячність неймовірній команді, а також підкреслити найкращий у світі догляд і лікування, які надає Marsden,

– сказав представник Кенсінгтонського палацу.

Крім того, Кейт Міддлтон розмовляла з людьми, які хворіють на рак, та запропонувала їм свою підтримку. Це був найзначніший сольний візит принцеси Уельської після того, як вона завершила курс хімієтерапії. Дружина принца Вільяма побачила різні методи лікування, які використовуються в лікарні.

Кейт Міддлтон у Royal Marsden Hospital / Фото Getty Images

Це перший великий візит Кейт Міддлтон у 2025 році. Також повідомляється, що принц та принцеса Уельські стають королівськими покровителями Royal Marsden Hospital, у якій щороку лікується 59 000 пацієнтів.

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