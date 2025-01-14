Перед цим Його Величність зустрінеться у Кракові з членами місцевої громади. Також у нього запланована зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, пише 24 Канал з посиланням на Букінгемський палац.

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Це буде вже п'ятий візит Чарльза III до Польщі. До прикладу, у 2008 році він вирушив туди разом з королевою Каміллою, а у 2010 році поїздка була в рамках великого європейського туру до Угорщини та Чехії.

The Telegraph пише, що король стане першим британським монархом, який відвідає Освенцим. Він разом з політиками з усього світу візьме участь у пам'ятній церемонії в музеї-меморіалі Аушвіц-Біркенау 27 січня.

У червні 2015 року королева Єлизавета II відвідала нацистський концтабір Берген-Бельзен, що на півночі Німеччини. Єдиною високопоставленою королівською особою, яка здійснила візит до Аушвіца, є королева Камілла. Вона була на урочистостях у 2020 році з нагоди 75-ї річниці звільнення.

До речі, Чарльз III зустрівся з 94-річним Манфредом Голдбергом, який пережив Голокост, у Букінгемському палаці, та з представниками організацій, які займаються навчанням майбутніх поколінь про цю трагічну подію. Крім того, монарх запалив свічку пам'яті для проєкту "80 свічок за 80 років" Фонду пам’яті жертв Голокосту.

Манфред Голдберг висловив захоплення тим, що король Чарльз не мовчить про Голокост. За його словами, британський монарх розуміє, яка несправедливість та жорстокість була вчинена проти єврейського народу.