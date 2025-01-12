Герцог та герцогиня Сассекські допомагали роздавати їжу та інші необхідні речі людям, які постраждали внаслідок пожежі Ітон. Повідомляє 24 Канал з посиланням на People.

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Принц Гаррі та Меган Маркл надали предмети першої необхідності, роздавали їжу з World Central Kitchen – організації, яку заснував знаменитий шеф-кухар Хосе Андрес, спілкувалися з постраждалими сім'ями та людьми похилого віку. Разом з мером Пасадени Віктором Гордо вони подякували пожежникам та поліції округу Лос-Анджелес, які першими зреагувала на масштабні лісові пожежі, що спалахнули навколо.

Потім королівське подружжя зустрілося з шеф-кухарем Хосе Андресом, аби подякувати його команді за допомогу. Вони також зробили грошові пожертви через свій фонд Archewell Foundation. Герцог та герцогиня Сассекські планують підтримувати постраждалих під час майбутніх візитів.

Це чудові люди, чудові особистості, які мають велике серце. Вони прийшли сюди та зустрілися з тими, хто першими реагував, зустрілися з людьми, які постраждали,

– сказав мер Пасадени Віктор Гордо у коментарі FOX 11.

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За словами мера Пасадени, Меган Маркл та принц Гаррі підняли настрій першим службам реагування. Він додав, що люди були дуже раді їх бачити. Віктор Гордо поділився, що подружжя хоче бути максимально корисним. Крім того, чоловік розповів, що раніше вони роздавали їжу в масках, адже не хотіли публічності.

Зазначимо, днями стало відомо, що герцог та герцогиня Сассекські прихистять у своєму будинку друзів та близьких, яким довелося евакуюватися через масштабні пожежі у Лос-Анджелесі. Вони разом з донькою Лілібет та сином Арчі проживають у Монтесіто, в окрузі Санта-Барбара штату Каліфорнія.