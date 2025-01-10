Герцог та герцогиня Сассекські пропонують допомогу людям, які постраждали внаслідок пожеж у Лос-Анджелесі. Понад 100 тисяч жителів району були змушені евакуюватися, пише 24 Канал з посиланням на People.

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Повідомляється, що принц Гаррі та Меган Маркл прихистять у своєму будинку друзів та близьких, яким довелося евакуюватися через масштабні пожежі. Подружжя проживає приблизно в 90 милях на північ від Лос-Анджелеса. Пара разом з дітьми, сином Арчі та донькою Лілібет, мешкає у Монтесіто, в окрузі Санта-Барбара штату Каліфорнія. Видання People повідомляє, що там наразі евакуація не проводиться.

Герцог та герцогиня Сассекські співпрацюють зі своїм фондом Archewell Foundation, аби знайти способи, як підтримати громади, що постраждали внаслідок пожеж, і надати людям психологічну допомогу. Крім того, подружжя співпрацює з неприбутковою організацією World Central Kitchen шеф-кухаря Хосе Андреса. Також принц Гаррі та Меган Маркл надали постраждалим предмети першої необхідності, одяг і дитячі речі.

До речі, на своєму сайті вони опублікували заяву з заголовком "Пожежі в Південній Каліфорнії". У публікації йдеться про те, як можна допомогти постраждалим, і згадуються різні організації.

Зазначимо, що внаслідок масштабних пожеж у Лос-Анджелесі чимало зірок втратили свої будинки. Зокрема, актори Ентоні Гопкінс, Адам Броуді й Лейтон Містер, Майлз Теллер, Анна Фаріс та інші.