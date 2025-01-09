Іноземні ЗМІ повідомлять, що внаслідок пожеж згоріли будинки акторів Ентоні Гопкінса, Адама Броді й Лейтон Містер, Анни Фаріс та інших. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 Каналу.

До слова Будинок Періс Гілтон згорів через пожежу в Лос-Анджелесі: акторка показала жахливі кадри

Ентоні Гопкінс

Валлійський актор і режисер Ентоні Гопкінс втратив свій будинок внаслідок масштабних лісових пожеж у штаті Каліфорнія, які охопили Лос-Анджелес. Оселя розташована у престижному районі Пасіфік Палісейдс, чоловік придбав його у 2021 році за 6 мільйонів доларів. Там були чотири спальні та п'ять ванних кімнат.

Важливо! Фото дивіться у матеріалі Daily Mail.

Адам Броуді й Лейтон Містер

Руйнівні лісові пожежі знищили будинок американських акторів Адама Броуді й Лейтон Містер у Пасіфік Палісейдс. Лише нещодавно пару можна було побачити на 82-й церемонії вручення премії "Золотий глобус". Закохані придбали цей дім ще у 2019 році за 6,5 мільйона доларів. Подружжя проживало у ньому з двома дітьми. У будинку було три поверхи, шість ванних кімнат та п'ять спалень.

Важливо! Фото дивіться у матеріалі Daily Mail.

Кемерон Метісон

Канадсько-американський телеведучий та актор Кемерон Метісон показав у своєму інстаграмі, що залишилося від його будинку. Чоловік зауважив, що сім'я у безпеці, та підтримав людей, які також постраждали від стихії.

Анна Фаріс

Внаслідок пожеж також згорів дім акторки Анни Фаріс, однак знаменитість та її родина не постраждали, повідомляє журнал People. Представник жінки підтвердив, що вони перебувають у безпеці.

Рікі Лейк

Крім того, згоріла оселя телеведучої та акторки Рікі Лейк, про що вона розповіла у своєму інстаграмі. За словами зірки, вони з чоловіком втратили "будинок своєї мрії". Вона зауважила, що це був їхній рай на землі, місце, де подружжя планувало старіти разом. Лейк висловила підтримку всім, хто постраждав від пожеж.

Діана Воррен

Авторка пісень, володарка премій "Еммі" та "Ґреммі" Діана Воррен внаслідок пожеж втратила будинок, у якому прожила 30 років. Водночас вона заявила, що ранчо та тварини не постраждали.

Біллі Крістал

Американський комік та актор Біллі Крістал підтвердив журналу People, що його сім'я втратила будинок. Разом з дружиною Дженіс він прожив там майже 50 років. Вони моляться за безпеку рятувальників та пожежників.

Слова не можуть описати жахливість руйнувань, свідками яких ми є та які ми переживаємо. Ми вболіваємо за наших друзів та сусідів, які також втратили свої будинки й бізнес через цю трагедію. Ми з Дженіс жили у нашому домі з 1979 року. Ми виростили наших дітей та онуків тут. Кожен дюйм нашого будинку був наповнений любов'ю. Гарні спогади, які неможливо забрати,

– зізнався Біллі Крістал.

Свої будинки також втратили акторка і танцюристка Дженніфер Грей, акторка Деніз Кросбі, ведуча Мелісса Ріверс, модель Керолін Мерфі та фотомодель і акторка Періс Гілтон.