Масштабні пожежі у штаті Каліфорнія знищили заможний район Пасіфік Палісейдс, де живе багато голлівудських знаменитостей. Звідти вже евакуювався актор та продюсер Бен Аффлек, пише 24 Канал з посиланням на TMZ.

Зверніть увагу Все це перетворилося на попіл, – Періс Гілтон показала повністю зруйнований дім після пожежі

Бена Аффлека сфотографували папараці, коли він під'їхав до свого будинку та побачив полум'я. Актор мав пригнічений вигляд та був шокований.

Відомо, що неподалік проживає Дженніфер Гарнер, колишня дружина Бена Аффлека. Він терміново покинув свій район та знайшов прихисток у неї.

Бен Аффлек – не єдина жертва стихії

Внаслідок масштабних пожеж евакуювали близько 130 тисяч осіб, згоріло вже понад 10 тисяч будівель.

Десятки зірок були змушені залишити свої будинки та евакуюватися. Серед них Марк Гемілл, Джеймс Вудс, Спенсер Пратт і багато інших.

Будинок Періс Гілтон теж практично повністю згорів. Знаменитість показала на відео, що залишилось від її домівки.