Американська знаменитість Періс Гілтон приїхала до Лос-Анджелеса. Вона опублікувала відео, в якому показала руїни її будинку в Малібу – він згорів від масштабних пожеж, пише 24 Канал.

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Я стою тут, у місці, яке колись було нашим домом, і мій душевний біль невимовний. Коли я вперше побачила цю новину, я була шокована – я не могла змиритися з цим. Але зараз, стоячи тут і бачачи це на власні очі, я відчуваю, що моє серце розбилося на мільйон шматочків,

– зізналась Періс Гілтон.

Зірка зі щемом висловилась про свій дім, який був для неї та її сім'ї особливим місцем. Періс нагадала, що вона не єдина, хто втратив все.

"Бачити, як все це перетворилося на попіл... це спустошливо, це не передати словами. Ще більше розбиває моє серце усвідомлення того, що це не тільки моя історія. Так багато людей втратили все. Це не просто стіни й дахи – це спогади, які робили ці будинки домівками. Це фотографії, сувеніри, незамінні шматочки нашого життя", – підкреслила Гілтон.

Що залишилося від будинку Періс Гілтон: відео

Знаменитість розповіла, що її близькі, діти та улюбленці у безпеці. Вона висловила подяку всім пожежникам, рятувальникам та волонтерам. Періс Гілтон закликала бути поруч з рідними та плекати моменти, адже життя може змінитися в одну мить.

Зауважимо, через пожежі в Лос-Анджелесі постраждали будинки багатьох інших зірок – Ентоні Гопкінса, Адама Броді й Лейтон Містер, Анни Фаріс, Марка Гемілла.