Анатолій Анатоліч пригадав, що раніше бував свідком пожеж у Каліфорнії, однак зараз "масштаби перевершили всі побоювання". Про це шоумен написав у своєму інстаграмі, передає 24 Канал.

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Ведучий зауважив, що вважає Каліфорнію найкращим місцем на землі. На його думку, там найкращий клімат та природа – гори, ліси та океан.

Бував там десятки разів, але кожен раз хапаю повітря, бо серце б'ється сильніше і швидше. До війни я навіть мріяв там жити. Але зараз хочу жити тільки в Україні. Але десь всередині любов до Каліфорнії тліє і гріє. Але немає на землі раю. І це чергове тому підтвердження,

– написав Анатолій Анатоліч.

Шоумен додав, що зараз багато українців перебуває у США, тому висловив сподівання, що з ними все гаразд.

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Що з будинками голлівудських зірок

Пожежі біля Лос-Анджелеса охопили заможний район Пасіфік Пелісейдс, де живе чимало голлівудських знаменитостей. Унаслідок лиха згоріли будинки акторів Ентоні Гопкінса, Адама Броді й Лейтон Містер, Анни Фаріс, Періс Гілтон.

Зірки терміново евакуюються та вирушають у більш безпечні місця.