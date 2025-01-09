Знаменитість зазначила, що її серце розбите. Разом з родиною вона дивилася новини по телебаченню та побачила, як їхній будинок згорає до тла, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм Гілтон.

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Періс Гілтон поділилася, що в цій оселі сім'я створила багато цінних спогадів. Саме там її син Фенікс зробив свої перші кроки. Вони мріяли створити у будинку і спогади про доньку Лондон.

Хоча втрата величезна, я вдячна за те, що моя сім'я і домашні тварини в безпеці. Моє серце і молитви до кожної сім'ї, яка постраждала від цих пожеж. До усіх людей, які втратили свої домівки, спогади та своїх улюблених домашніх тварин. Моя душа болить за тих, хто все ще перебуває у небезпеці або оплакує ще більші втрати. Руйнування неможливо уявити. Знати, що так багато людей сьогодні прокидаються без місця, яке вони називають домом, справді розриває серце,

– написала Періс Гілтон.

Команда акторки вже звертається до некомерційних організацій, щоб дізнатися, як можна допомогти громадам, які постраждали від пожеж. Вони хочуть якнайшвидше надати допомогу людям, які її потребують найбільше. Гілтон подякувала пожежникам і службам швидкого реагування за мужність та відданість.

Будь ласка, будьте в безпеці та виконуйте накази щодо евакуації. Захищаймо одне одного та зберігаймо надію, що ці пожежі скоро будуть локалізовані,

– додала акторка.

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