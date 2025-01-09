Без електропостачання залишилися 1,5 мільйона мешканців штату. З району стихійного лиха евакуювали щонайменше 70 тисяч людей.

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Які наслідки пожежі у Каліфорнії

Американські ЗМІ повідомляють, що в районі Лос-Анджелеса наразі вирує шість масштабних пожеж, які спричинили значні руйнування та забрали життя щонайменше п’яти осіб.

Пожежі у Лос-Анджелесі: дивіться відео

За даними пожежної служби Каліфорнії, площа пожеж перевищила 10 тисяч гектарів і продовжує збільшуватися. Полум’я знищило понад 1 000 будівель, а без електропостачання залишилися близько мільйона жителів. За попередніми оцінками, збитки можуть сягнути 57 мільярдів доларів.

Масштаби пожежі в Лос-Анджелесі: дивіться відео

З вогнем борються близько 1 500 пожежників, однак локалізувати займання поки що не вдалося. У зонах ризику триває масова евакуація: близько 130 тисяч осіб отримали попередження про необхідність залишити свої домівки.

Фото та відео з місця подій демонструють, що полум’я охопило також відомі Голлівудські пагорби.

Пожежа дісталася Голлівудських пагорбів: дивіться відео

Ситуація ускладнюється через сильний вітер, який поширює вогонь, а пожежні бригади стикаються з гострим дефіцитом води для гасіння.

Масштабна пожежа у Лос-Анджелесі / Фото GettyImages

Полум'я вже дісталося районів Пелісейдс, Ітон, Герст і Вудлі. Елітні маєтки, зокрема ті, що розташовані на узбережжі, майже повністю згоріли.

Пожежі охопили Каліфорнію / Фото GettyImages

Без електропостачання залишилися 1,5 мільйона мешканців штату, а з небезпечних зон було евакуйовано щонайменше 70 тисяч осіб.