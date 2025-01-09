Без электроснабжения остались 1,5 миллиона жителей штата. Из района стихийного бедствия эвакуировали по меньшей мере 70 тысяч человек.

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Какие последствия пожара в Калифорнии

Американские СМИ сообщают, что в районе Лос-Анджелеса сейчас бушует шесть масштабных пожаров, которые вызвали значительные разрушения и унесли жизни по меньшей мере пяти человек.

Пожары в Лос-Анджелесе: смотрите видео

По данным пожарной службы Калифорнии, площадь пожаров превысила 10 тысяч гектаров и продолжает увеличиваться. Пламя уничтожило более 1 000 зданий, а без электроснабжения остались около миллиона жителей. По предварительным оценкам, убытки могут достичь 57 миллиардов долларов.

Масштабы пожара в Лос-Анджелесе: смотрите видео

С огнем борются около 1 500 пожарных, однако локализовать возгорание пока не удалось. В зонах риска продолжается массовая эвакуация: около 130 тысяч человек получили предупреждение о необходимости покинуть свои дома.

Фото и видео с места событий демонстрируют, что пламя охватило также известные Голливудские холмы.

Пожар добрался до Голливудских холмов: смотрите видео

Ситуация осложняется из-за сильного ветра, который распространяет огонь, а пожарные бригады сталкиваются с острым дефицитом воды для тушения.

Масштабный пожар в Лос-Анджелесе / Фото GettyImages

Пламя уже добралось до районов Пелисейдс, Итон, Херст и Вудли. Элитные имения, в частности те, что расположены на побережье, почти полностью сгорели.

Пожары охватили Калифорнию / Фото GettyImages

Без электроснабжения остались 1,5 миллиона жителей штата, а из опасных зон были эвакуированы по меньшей мере 70 тысяч человек.