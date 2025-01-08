Десятки тисяч жителів змушені тікати з Лос-Анджелеса через пожежі, які посилюються. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Зверніть увагу Полум'я знищує Лос-Анджелес, оголошено надзвичайний стан: моторошні кадри

Голлівудські знаменитості теж потерпають від стихійного лиха. Актор серіалу "Шіттс Крік" Юджин Леві, який мешкає в заможному районі Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс, розповів, що був змушений евакуюватися.

Дим над каньйоном Темескаль виглядав досить чорним та інтенсивним. Я не бачив полум'я, але дим був дуже темним,

– повідомив актор.

Зірка "Поліцейської академії" Стів Гуттенберг залишився, щоб допомагати пожежникам. Він переставляє залишені автомобілі та звільняє місця для пожежного транспорту, що прибуває.

Актор Джеймс Вудс теж повідомив про евакуацію. Він написав, що не певен, що його будинок встоїть: "Це схоже на втрату коханої людини".

Джеймс Вудс показав, як палає його тераса: відео

Зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл назвав пожежу найжахливішою за останні 30 років. Він теж евакуювався з Малібу.

Відомо, що багато інших зірок мають будинки у цьому районі – Том Генкс, Дженніфер Еністон, Різ Візерспун та інші. Невідомо, де ці артисти зараз.

Що відомо про ситуацію в Лос-Анджелесі

Через вогонь у Лос-Анджелесі евакуювали понад 30 тисяч людей. Полум'я знищує будинки, вогонь вкрай складно загасити. Він посилюється через сильні вітри та суху рослинність.

Понад 1400 пожежників намагаються приборкати вогонь. Репортери кажуть, що ніколи раніше не бачили нічого подібного. Десятки шкіл закриті через сильний вітер та пожежі. Утім, у середу (8 січня) вдень вітер почне слабшати – це створить кращі умови для гасіння вогню.