Через вогонь вже евакуювали 30 тисяч людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Дим охопив всю агломерацію: наслідки пожежі у Лос-Анджелесі

Полум'я знищує будинки до тла. За словами чиновників, наразі згоріло щонайменше 1182 гектари. Вогонь важко загасити й він швидко поширюється через сильні вітри, які прийшли після тривалої сухої погоди. Низька вологість та суха рослинність швидко підхопили загоряння.

Люди намагаються покинути агломерацію, тож на дорогах утворилися величезні затори. Деякі люди кидають їх просто посеред дороги.

На боротьбу з полум'ям залучили авіацію, а бульдозери розчищають дороги від покинутих автівок, щоб могли проїхати машини екстрених служб.

Пожежа у Лос-Анджелесі: дивіться відео

На цих кадрах двоє чоловіків та собака опинилися у вогняній пастці у власному будинку. На щастя, вони змогли евакуюватися.

А ось ще одні кадри, як пожежа у Лос-Анджелесі виглядає з літака.

Пожежа у Лос-Анджелесі з висоти пташиного польоту: дивіться відео

Начальниця пожежної охорони Лос-Анджелеса Крістін Кроулі повідомила, що під загрозою опинилися понад 25 000 людей у 10 000 будинках.

Ми дуже раді, що наразі немає повідомлень про постраждалих,

– заявила вона.

Синоптики оголосили найвищий ступінь небезпеки у Лос-Анджелесі. Очікується, що швидкість вітру буде від 80 до 130 км/год. За словами губернатора, у регіоні можуть виникнути й інші пожежі.