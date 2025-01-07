Метеорологічний департамент Саудівської Аравії оголосив червоне попередження для Мекки, Медини та портового міста Джидда. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Daily Mail.

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Наслідки повені у Саудівській Аравії

У мережі поширюють відео зі священних ісламських міст Мекка та Медина. Можна побачити, що вулиці та автівки пішли під воду.

На кадрах видно стрімкі потоки води та те, як люди намагаються врятуватися від небезпечної стихії.

Наслідки повені у Саудівській Аравії: дивіться відео

У регіонах, в яких оголосили червоне попередження, закрили школи й садки. Людям рекомендують залишатися вдома та утриматися від непотрібних поїздок.

Travel and Tour World пише, що за даними метеорологів сувора погода у Саудівській Аравії протримається кілька днів.

Влада також попередила жителів постраждалих районів підготуватися до можливих збоїв в електропостачанні та дефіциту води.