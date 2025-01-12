Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на MSNBC. Дженніфер Гарнер розмовляла з репортеркою Кеті Тур в елітному районі Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс, який днями охопив вогонь.

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Я втратила подругу. Вона не вийшла вчасно. Моє серце обливається кров'ю за моїх друзів. Я маю на увазі, що я можу думати про 100 сімей, а 5000 будинків втрачено. Я можу, навіть не замислюючись, просто написати список зі 100 друзів, які втратили свої домівки,

– поділилася колишня дружина Бена Аффлека.

Акторка розповіла, що Пасіфік-Палісейдс був галасливим районом, де гралися діти. Крім того, Дженніфер зізналась, що майже почувається винною, коли проходить повз свій будинок, який вцілів.

Що я можу зробити? Чим я можу допомогти? Що я можу запропонувати? Що я можу запропонувати цими руками, цими стінами та безпекою, яку я маю?,

– риторично запитала Гарнер.

Дженніфер Гарнер у Пасіфік-Палісейдс: дивіться відео онлайн

Видання Page Six повідомляє, що Дженніфер Гарнер проживає у заміському будинку, який побудувала після розлучення з Беном Аффлеком у 2018 році. Він розташований в елітному районі Лос-Анджелеса Брентвуд.

Раніше стало відомо, що Бен Аффлек був змушений евакуюватися через пожежі, які тривають вже кілька днів. Актор знайшов прихисток у своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

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