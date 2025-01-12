Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на MSNBC. Дженніфер Гарнер розмовляла з репортеркою Кеті Тур в елітному районі Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс, який днями охопив вогонь.
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Я втратила подругу. Вона не вийшла вчасно. Моє серце обливається кров'ю за моїх друзів. Я маю на увазі, що я можу думати про 100 сімей, а 5000 будинків втрачено. Я можу, навіть не замислюючись, просто написати список зі 100 друзів, які втратили свої домівки,
– поділилася колишня дружина Бена Аффлека.
Акторка розповіла, що Пасіфік-Палісейдс був галасливим районом, де гралися діти. Крім того, Дженніфер зізналась, що майже почувається винною, коли проходить повз свій будинок, який вцілів.
Що я можу зробити? Чим я можу допомогти? Що я можу запропонувати? Що я можу запропонувати цими руками, цими стінами та безпекою, яку я маю?,
– риторично запитала Гарнер.
Дженніфер Гарнер у Пасіфік-Палісейдс: дивіться відео онлайн
Видання Page Six повідомляє, що Дженніфер Гарнер проживає у заміському будинку, який побудувала після розлучення з Беном Аффлеком у 2018 році. Він розташований в елітному районі Лос-Анджелеса Брентвуд.
Раніше стало відомо, що Бен Аффлек був змушений евакуюватися через пожежі, які тривають вже кілька днів. Актор знайшов прихисток у своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер.
Що наразі відомо про пожежі у Каліфорнії
- Цього тижня у Каліфорнії спалахнули масштабні лісові пожежі, внаслідок яких згоріли безліч елітних маєтків. Свої будинки, зокрема, втратили зірки. Тисячі людей були змушені евакуюватися.
- В окрузі Лос-Анджелес 130 тисяч жителів отримали розпорядження про евакуацію. Станом на ранок 12 січня кількість загиблих зросла до 16. Пожежа спалахнула й на Голлівудських пагорбах.