Одна з пожеж почалася близько 10:30 ранку у вівторок та спалила тисячі гектарів навколо Санта-Моніки та Малібу. Про головні події та наслідки лісових пожеж читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Лісові пожежі дісталися Голлівудських пагорбів: моторошні супутникові знімки Лос-Анджелеса

Що відомо про пожежі в Каліфорнії

Близько 6:30 ввечері 8 січня в Альтадені поблизу Пасадени спалахнула пожежа, яка охопила понад 10 тисяч акрів. Згодом дещо менше полум'я спалахнуло в Сільмірі в долині Сан-Фернандо на північному сході від Лос-Анджелеса. Вогонь охопив близько 500 акрів.

Причини пожеж наразі з'ясовують, однак, потужні вітри Санта-Ана спричиняють швидке поширення полум'я. В оновленому звіті Cal Fire кажуть, що поєднання низької вологості, сухого палива та змінних вітрів значно підвищило поширення вогню. Загалом відомо про п'ять масштабних пожеж, які охоплюють понад 29 тисяч акрів території.

Пожежі в Каліфорнії / Фото The New York Times

Зазначимо, що ще до початку пожеж Національна метеорологічна служба оголосила найвищий рівень тривоги та попередила про екстремальні погодні умови для більшої частини округу Лос-Анджелес. В офісі метеорологічної служби міста заявили, що протягом тижня пориви вітру можуть сягати 100 миль на годину, що спричинить "екстремальну поведінку пожежі".

Які наслідки спричинили пожежі

Щонайменше 130 тисяч жителів отримали розпорядження про евакуацію через лісові пожежі в окрузі Лос-Анджелес. Через нову пожежу на Голлівудських пагорбах згоріло понад 2000 споруд.

Натомість у Санта-Моніці ввели комендантську годину в районах, звідки закликають евакуюватися через ризик пожежі в Палісейдс. Вона діятиме від заходу до сходу сонця.

Зазначимо, що полум'я в Палісейдс, площею 15 тисяч акрів, є одним із найбільших. За даними пожежної служби штату Cal Fire, воно знищило вже понад 1000 будівель, що робить пожежу найбільш руйнівною в історії Лос-Анджелеса.

Пожежі в Каліфорнії: відео AP

Небезпечна погода в Південній Каліфорнії зберігатиметься до вечора п'ятниці. Надзвичайна метеорологічна служба повідомила, що 8 січня пориви вітру зменшилися. Проте згодом синоптики заявили, що погодні умови становлять "особливо небезпечну ситуацію".

Для ліквідації пожеж залучили понад 7500 пожежників та співробітників служб із надзвичайних ситуацій.



Масштаби пожежі в Каліфорнії / Скриншот карти OpenStreetMap

Що відомо про пожежу на Голлівудських пагорбах

Пожежа на Голлівудських пагорбах спалахнула ввечері 8 січня, у центральній частині Лос-Анджелеса, який асоціюється з американськими зірками кіноіндустрії. Рятувальники закликали людей евакуюватися через небезпеку від пожежі, що охопила 60 акрів.

Полум'я палало серед пішохідних стежок та відокремлених особняків. Пожежникам Лос-Анджелеса вдалося досягти значних успіхів у ліквідації пожежі. У коментарю The Times один з них назвав дивом те, що там не горить жодний будинок.

Проте вогонь встиг зруйнувати будинки американських зірок. Зокрема, актор і комік Біллі Крістал і його дружина Дженіс підтвердили, що їхній будинок згорів під час однієї з пожеж.

Помешкання кіноакторки Періс Хілтон у Малібу також "згоріло дощенту". Постраждали й будинки композиторки Дайан Уоррен та зірок серіалу "Пагорби" Спенсера Пратт та Гайді Монтег.

Окрім цього, через масштабні лісові пожежі в Голлівуді перенесли оголошення номінантів Оскара.