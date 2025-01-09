Пожежі в Каліфорнії поки не локалізовано, кількість жертв може збільшитися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Лісові пожежі в Каліфорнії

У зоні евакуації проживає близько 150 тисяч осіб. Ситуацію погіршує сильний вітер і суха погода.

Місцева влада повідомляє, що в межах Лос-Анджелеса все ще вирують 5 лісових пожеж. Найбільше постраждав район Пасифік-Палісейдс між Санта-Монікою та Малібу. Там площа займання перевищує 60 квадратних кілометрів.

Також у BBC опублікували інфрачервоні супутникові зображення Maxar, що показують безпрецедентний масштаб стихійного лиха.

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Раніше 24 Канал публікував відео рідкісного вогняного торнадо в Каліфорнії. За словами науковців, загасити таке полум'я практично неможливо. Це явище виникає унаслідок потужних лісових пожеж.