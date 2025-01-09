Пожары в Калифорнии пока не локализованы, количество жертв может увеличиться. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на BBC.

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Лесные пожары в Калифорнии

В зоне эвакуации проживает около 150 тысяч человек. Ситуацию усугубляет сильный ветер и сухая погода.

Местные власти сообщают, что в Лос-Анджелесе все еще бушуют 5 лесных пожаров. Больше всего пострадал район Пасифик-Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу. Там площадь возгорания превышает 60 квадратных километров.

Также в BBC опубликовали инфракрасные спутниковые изображения Maxar, показывающие беспрецедентный масштаб стихийного бедствия.

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Ранее 24 Канал публиковал видео редкого огненного торнадо в Калифорнии. По словам ученых, потушить такое пламя практически невозможно. Это явление возникает вследствие мощных лесных пожаров.