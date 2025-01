Свою версию Дональд Трамп-младший опубликовал в соцсети Х, передает 24 Канал. И он не единственный кто приплел Украину к трагедии США.

Еще в марте 2022 года лос-анджелесские пожарные передали свою избыточную технику Украине. Именно из-за этого, по мнению сына Трампа, нельзя потушить масштабные возгорания.

"О, конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала много своих запасов Украине", – написал он на своей странице в X.

Не только он такого мнения. Первыми скриншоты о переданной помощи опубликовал бывший инвестиционный банкир Джон ЛеФевр.

Oh look of course The LA fire department donated a bunch of their supplies to Ukraine https://t.co/1XVA15f6oI

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 8, 2025