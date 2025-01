Свою версію Дональд Трамп-молодший опублікував у соцмережі Х, передає 24 Канал. І він не єдиний хто приплів Україну до трагедії США.

Ще у березні 2022 року лос-анджелеські пожежники передали свою надлишкову техніку Україні. Саме через це, на думку сина Трампа, не можна загасити масштабні загоряння.

"О, звичайно, пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала багато своїх запасів Україні", – написав він на своїй сторінці в X.

Не лише він такої думки. Першими скриншоти про передану допомогу опублікував колишній інвестиційний банкір Джон ЛеФевр.

Oh look of course The LA fire department donated a bunch of their supplies to Ukraine https://t.co/1XVA15f6oI

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 8, 2025