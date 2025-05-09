Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

Дивіться також Україна та Угорщина звинуватили одне одного у шпигунстві: що відомо про інцидент

Київ відреагував на дії Угорщини

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Будапешта. Вони мають покинути нашу країну протягом 48 годин.

Окрім цього, МЗС України запросило посла Угорщини та вручило йому відповідну ноту.

Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів,

– зазначив глава МЗС України.

Коротко про конфлікт України й Угорщини

Вранці 9 травня СБУ повідомила, що в Україні викрили агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої країни.

Правоохоронці затримали двох шпигунів, які працювали за вказівками кадрового співробітника воєнної розвідки Будапешта. Метою діяльності агентів було дізнатися настрої населення Закарпаття і тому числі й щодо того, якою буде реакція військових і цивільних, якщо в область зайдуть угорські військові.

У МЗС Угорщини інформацію відкинули, зазначивши, що "нічого про це не знають". Невдовзі міністр закордонних справ Петер Сіярто звинуватив двох українських дипломатів у шпигунстві під прикриттям. Їх було вислано з Угорщини.