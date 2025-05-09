Що відомо про перший випадок викритого угорського шпигування за Україною, та який дипломатичний скандал випливає з цього – розібрався 24 Канал.

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СБУ викрила угорську агентурну групу в Україні

СБУ вдалося затримати 2 агентів. Їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, особу якого вже також ідентифіковано. Її не розголошують.

Одним зі шпигунів виявився 40-річний колишній військовий України з Берегівського району Закарпатської області. У "режимі очікування" він був з 2021 року, а "активували" його у вересні 2024 року.

Інша агентка також виявилася колишньою військовою. Вона звільнилася з підрозділу у 2025 році.

Обох фігурантів затримали за місцями проживання та знайшли там телефони й інші докази підривної діяльності.

Їм влучили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та взяли під варту.

Яку мету переслідували угорські шпигуни

Відомо, що чоловік мав дізнатися про настрої населення Закарпаття та отримати інформацію щодо того:

яка буде реакція військових і цивільних, якщо в область зайдуть угорські військові;

яке військове спорядження та озброєння можна купити на чорному ринку області;

яка ситуація із міграцією угорського населення;

які військові сили розташовані в регіоні, чи багато транспорту і бойових машин;

наскільки укомплектовані правоохоронці, яка їхня чисельність тощо.

Агент особисто розвідував, де розміщені війська та ЗРК С-300 на Закарпатті. Як тільки він зібрав потрібну інформацію, виїхав до Угорщини, щоб відзвітуватися.

Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах,

– встановили в СБУ.

На виконання завдань йому виділяли кошти. Він мав зокрема підшуковувати мережу інформаторів. Шпигун намагався завербувати щонайменше 2 осіб.

Угорщина розраховувала згодом отримувати дані також з прифронтових і фронтових регіонів.

"У березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон зі спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв'язку", – додали в СБУ.

Тоді він отримав нові завдання:

виявляти службові авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони Закарпаття;

знаходити та передавати дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події з лінії фронту.

Чоловік уже навіть знайшов потрібний контакт у Силах оборони.

Його колега мала завдання інформувати угорські спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у регіоні та про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Якою стала реакція Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто спочатку заявив, що нічого не знає про викриту групу угорських шпигунів та говорить, що таким чином може проводитися "антиугорська пропаганда".

Він додав, що пропаганда, яка звинувачує в чомусь Угорщину, в Україні лунає часто. За його словами, в більшості випадків такі заяви не є обґрунтованими.

Втім, вже за кілька годин Сіярто виступив зі зверненням. Він заявив, що Угорщина висилає двох українських дипломатів з країни. Їх звинувачують, як не дивно, у шпигунстві.

Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України у Будапешті,

– заявив голова МЗС Угорщини.

Щодо підозрюваних тривають судові процеси

У Шевченківському суді Києва розпочався судовий процес над одним зі шпигунів. Суд виніс йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін у 60 діб.

Адвокат підозрюваного Михайло Якимчук повідомив, що суд задовольнив відповідне клопотання прокурора. За словами адвоката, подальші дії, зокрема можливе подання апеляції, узгоджуватимуть із підзахисним.

Іншій підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави.

Обом зловмисникам згідно з оголошеною підозрою загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.