Одного із них завербували та перевели у "режим очікування" ще у 2021 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.
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Угорщина перевіряла настрої Закарпаття та його захищеність
СБУ вдалося затримати 2 агентів. Їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Його особу вже ідентифіковано.
Серед зрадників виявився 40-річний колишній військовий з Берегівського району. У "режимі очікування" він був з 2021 року, а "активували" його у вересні 2024 року.
Чоловіка отримав завдання дізнатися про настрої населення Закарпаття і отримати інформацію щодо того:
- яка буде реакція військових і цивільних, якщо в область зайдуть угорські військові;
- яке військове спорядження та озброєння можна купити на чорному ринку області;
- яка ситуація із міграцією угорського населення;
- які військові сили розташовані в регіону, чи багато транспорту і бойових машин;
- наскільки укомплектовані правоохоронці, яка їхня чисельність тощо.
Підтверджено, що цей агент особисто розвідував, де розміщені війська та ЗРК С-300 на Закарпатті. Як тільки він зібрав потрібну інформацію, виїхав до Угорщини, щоб відзвітуватися.
Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах,
– встановили в СБУ.
Зрадник також отримав кошти на виконання поставлених завдань. Зокрема, він мав підшуковувати мережу інформаторів. Шпигун намагався завербувати щонайменше 2 осіб.
Угорщина цілилася на те, щоб згодом отримувати дані із прифронтових і фронтових регіонів.
"У березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон зі спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв'язку", – додали в СБУ.
Тоді він отримав нові завдання:
- виявляти службові авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони Закарпаття;
- знаходити та передавати дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту.
Чоловік уже навіть знайшов потрібний контакт у Силах оборони.
Інша агентка також виявилася колишньою військовою. Вона звільнилася з підрозділу у 2025 році.
Перед нею було поставлено завдання інформувати угорській спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у регіоні та про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.
Обох фігурантів затримали за місцями проживання та знайшли там телефони й інші докази підривної діяльності.
Їм вручили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вони під вартою.
Обом угорським агентам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.