Одного із них завербували та перевели у "режим очікування" ще у 2021 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Угорщина перевіряла настрої Закарпаття та його захищеність

СБУ вдалося затримати 2 агентів. Їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Його особу вже ідентифіковано.

Серед зрадників виявився 40-річний колишній військовий з Берегівського району. У "режимі очікування" він був з 2021 року, а "активували" його у вересні 2024 року.

Чоловіка отримав завдання дізнатися про настрої населення Закарпаття і отримати інформацію щодо того:

яка буде реакція військових і цивільних, якщо в область зайдуть угорські військові;

яке військове спорядження та озброєння можна купити на чорному ринку області;

яка ситуація із міграцією угорського населення;

які військові сили розташовані в регіону, чи багато транспорту і бойових машин;

наскільки укомплектовані правоохоронці, яка їхня чисельність тощо.

Підтверджено, що цей агент особисто розвідував, де розміщені війська та ЗРК С-300 на Закарпатті. Як тільки він зібрав потрібну інформацію, виїхав до Угорщини, щоб відзвітуватися.

Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком, який потребує лікування в іноземних установах,

– встановили в СБУ.

Зрадник також отримав кошти на виконання поставлених завдань. Зокрема, він мав підшуковувати мережу інформаторів. Шпигун намагався завербувати щонайменше 2 осіб.

Угорщина цілилася на те, щоб згодом отримувати дані із прифронтових і фронтових регіонів.

"У березні цього року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон зі спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв'язку", – додали в СБУ.

Тоді він отримав нові завдання:

виявляти службові авто, які належать представникам Сил безпеки та оборони Закарпаття;

знаходити та передавати дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту.

Чоловік уже навіть знайшов потрібний контакт у Силах оборони.

Інша агентка також виявилася колишньою військовою. Вона звільнилася з підрозділу у 2025 році.

Перед нею було поставлено завдання інформувати угорській спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у регіоні та про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

Обох фігурантів затримали за місцями проживання та знайшли там телефони й інші докази підривної діяльності.

Їм вручили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вони під вартою.

Обом угорським агентам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.