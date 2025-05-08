Перед коригувальниками стояло основне завдання знайти і передати локації Третьої штурмової бригади ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

Дивіться також У Сумах проводять контрдиверсійні заходи: ОВА попереджає про можливі незручності

Зрадники вишукували військові частини та шпиталі

Окрім місць розміщення військових частин, у Києві та Рівному зрадники хотіли заволодіти координатами військових шпиталів та інших медзакладів, де лікуються поранені воїни.

Одному із коригувальників – 24 роки, він різнороб з Києва, іншому – 32, і він дезертир, який переховувався у західних областях.

Як вдалося встановити слідству, з лютого – березня 2025 року вони діяли окремо один від одного, але за наказами одного куратора з окупаційного "управління ФСБ по Криму та Севастополю", персональні дані якого уже встановили кіберфахівці СБУ.

За інструкціями російського спецслужбіста агенти намагалися знайти військові об’єкти і з’ясувати наявність там особового складу. У разі виявлення "потрібних" цілей фігуранти обходили їх, вдаючи телефонну розмову, а насправді знімали відео з прив'язкою до місцевості. Для конспірації зрадники використовували по два гаджети: на один – фіксували локації об'єктів, а з другого – контактували з куратором через анонімні чати у месенджері,

– розповіли в СБУ.

Злочинців вчасно виявили та зловили одночасно якраз біля військових об'єктів. Мобільні телефони вилучили як докази.

Обоє наразі перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.